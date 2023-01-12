المؤبد لـ7 متهمين والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين في قضية «خلية داعش الوراق»

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بمعاقبة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الوراق»، بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين، وبراءة آخر، ووضعهم تحت قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، أنّ المتهمين في الفترة من 2014 وحتى فبراير 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور وكان غرضهم منها الدعوة للإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين من الثاني وحتى العاشر، انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما تولى المتهمون من السابع حتى الحادي عشر، تمويل الجماعة المحظورة مع العلم بأغراضها.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين من الثاني وحتى السابع والعاشر، انضموا إلى جماعة إرهابية لها مقر في خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.