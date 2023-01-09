أبرز أحداث العالم.. زيارة بايدن الأولى إلى المكسيك وتحذيرات من عودة «داعش»

شهدت العديد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية أحداث كان أبرزها الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك، ووقوع حوادث في مناجم بجنوب أفريقيا ورومانيا وإيقاف أعضاء برلمان في فنزويلا.

وصول الرئيس الأمريكي إلى المكسيك

ومساء أمس الأحد، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك، في أول زيارة رسمية إلى الجارة الجنوبية، بعد نحو عامين على توليه منصبه في 2021، لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية غدا الثلاثاء.

ومن المقرر، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي، أندريس أوبرادور، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اجتماعات ثنائية، اليوم الاثنين، وسيبحث بايدن مع الجانب المكسيكي، مأساة مخدر «الفنتانيل» الصناعي.

وتوجه بايدن، برفقة وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، أمس الأحد، إلى الحدود مع المكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة «إل باس» بولاية تكساس، التي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى بلاده.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه سيزور «إل باسو» لتقييم عمليات إنفاذ القانون على الحدود، متهما الجمهوريين بعدم التعامل مع الموضوع بجدية.

وفي جنوب إفريقيا، لقى 8 عمال مناجم غير شرعيين مصرعهم، تحت الأرض في أعقاب انهيار وقع، يوم الجمعة الماضي جراء الأمطار الغزيرة في «بورجرسفورت» أقصى شمال البلاد، وأوضحت الشرطة المحلية، أن العمال كانوا يحفرون بحثا عن الكروم في قرية «جا-ماروجا»، مضيفة أن من بين المتوفين شخصا من جنوب أفريقيا و3 من موزمبيق و4 من زيمبابوي.

مصرع 3 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة وحافلة ركاب في رومانيا

وفي رومانيا، لقى 3 أشخاص مصرعهم جراء حادث تصادم سيارة وحافلة ركاب في «تيلشيو» الرومانية، وأشارت وسائل إعلام إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 20 و 40 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

امرأة من بين ضحايا حادث التصادم في «تيلشيو» الرومانية

وقالت وسائل إعلام رومانية، إنّ من بين ضحايا حادث تصادم سيارة وحافلة ركاب في «تيلشيو» الرومانية، امرأة تبلغ من العمر «20 عاما».

وفي السعودية، بحث ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي بالعلا، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، العلاقات الثنائية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

محكمة تأمر بتوقيف 3 أعضاء من برلمان المعارضة الموازي في فنزويلا

وفي فنزويلا، أمرت محكمة بتوقيف 3 أعضاء من الإدارة الجديدة لبرلمان المعارضة الموازي التي تعترف بها «واشنطن» وعشرات الدول الأخرى، بينهم رئيسته دينورا فيجيرا، المقيمة في إسبانيا والنائبتين الأولى والثانية لرئيسة البرلمان ماريانيلا فرنانديز وأوريستيلا فاسكيز اللتان تقيمان في الولايات المتحدة، واتهمت المحكمة الفنزويلية، النساء الثلاث بانتحال مهام والخيانة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض الأموال.

عسكريا، حذر مسؤولون عسكريون من عودة ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال المتخصصون إن التنظيمم المتطرف، يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية قاتلة ضد «واشنطن» وشركائها بعد الضربات الأمريكية العديدة في سوريا في 2022، التي قتلت العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية.