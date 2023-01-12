الحكم على 11 متهما في قضية «خلية داعش الوراق» اليوم

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش الوراق».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

المتهمون يواجهون تهمة قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، قيام المتهمين في الفترة من 2014 وحتى فبراير من عام 2021، بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور وكان غرضهم منها الدعوة للإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين من الثاني وحتي العاشر بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما تولي المتهمين من السابع وحتي الحادي عشر بتمويل الجماعة المحظورة مع العلم بأغراضها.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين من الثاني وحتي السابع والعاشر انضموا إلى جماعة إرهابية لها مقر في خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.