«نعوم» تتعاون مع تامر كروان في أغنية «متتخضوش» (فيديو)

طرحت المطربة نعوم، أغنية جديدة مساء اليوم، تحمل اسم «متتخضوش»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من ألحان تامر كروان، كلمات رضا المصري، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وأعربت نعوم، عن سعادتها البالغة لتعاونها مع تامر كروان وطارق عبد الجابر، في أغنية «متتخضوش»، قائلة في بيانٍ صحفي، «هما من الموسيقيين الكبار ولهما باع طويل بسوق الأغنيه العربية بشكلٍ عام».

نعوم تواصل التحضيرات على أغاني جديدة

وأشارت نعوم إلى أنها تحضر لعدد كبير من الأغنيات الجديدة، تمهيدًا لتسجيلها وطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع «يوتيوب»، مُشددة على ضرورة انتقاء الكلمات وكذلك الألحان لتليق بالجمهور.

كلمات أغنية متتخضوش لـ نعوم

وتقول الأغنية: «ليه تتخضوا يا ماناس عضوا.. إيدين مفروض أنها تتباس وياما ها تشوفوا اللي ظروفه خلتوايخدم أقل الناس، ما تتخضوش لما الود يقابلوا عداوة.. لما الطيب يلقي غباوة.. لما خسيس يسرح بخياله ويعايرالغلبان على حاله.. الأيام دي تصاحب 7 فيهم 9 مايتصاحبوش».