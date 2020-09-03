تامر كروان ينتهي من وضع الموسيقى التصويرية لــ"حظر تجول"‏

انتهى الموسيقار تامر كروان، من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، وتم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم مع أوركسترا براتيسلافا السيمفوني، وتابع عملية التسجيل من خلال الفيديو كونفرنس، لعدم القدرة على السفر لدول الاتحاد الأوروبي، بسبب فيروس كورونا.

و"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد 20 عامًا على خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مروعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

والفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبودومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، تأليف وإخراج أمير رمسيس.