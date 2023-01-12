الرابطة الطبية الأوروبية لقناة القاهرة الإخبارية: المنتشر من أوميكرون طفرة وليس متحورا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن أوميكرون ليس متحورا بل طفرة جديدة، لأن أوميكرون آخر متحور ظهر عالميا في وباء كورونا.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «خلال ظهور متحور أوميكرون من بداياته حتى الآن، هناك أكثر من 650 طفرة تم تسجيلها في العالم، خصوصا في المدة الأخيرة، والطفرة ثلاثة أنواع، أولا أن تكون خطيرة بلا أعراض، أو سريعة بالانتشار أو أن تكون سريعة وخطيرة في نفس الوقت».

وتابع: «أوميكرون نوعين، وداخله طفرات تستخدم فيها أرقام أو اسم لمعرفتها وتمييزها، وآخر طفرة منه منتشرة بكثرة وهي قوية الانتشار، وهي أكثر طفرة حتى الآن سريعة بالانتشار من بدايتها، وكل شخص مصاب يستطيع أن يعدي في فترة وجيزة أكبر عدد من الأشخاص، وهي تنتشر في أمريكا وقبل شهر كانت نسبة انتشارها 4%، ووصلت حاليا إلى 40%، وبدأت تنتشر في أوروبا ودول أخرى ووصلت إلى 30 دولة، وفي الصين هناك طفرة أخرى من أومكرون وهي قوية وسريعة الانتشار».