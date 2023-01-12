قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض جهود تدوير المخلفات الصلبة في الأردن

عرض برنامج «مستقبل العالم»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «لمواجهة كارثة تغير المناخ.. جهود لزيادة الوعي بتدوير المخلفات في الأردن».

وذكر التقرير، أنه مر أكثر من 25 عاما على بدء مشروعات التنمية البيئية وإعادة تدوير النفايات، في جمعية البيئة الأردنية، حيث ساهمت في حلول للتخلص من النفايات الصلبة وتثقيف الأطفال والشباب بأهمية التدوير والمخاطر التي تواجه التنوع الحيوي للطبيعة.

جهود الجمعية في التثقيف البيئي

وقال التقرير، إن جمعية البيئة الأردنية، ومنذ تأسيسها عام 1988م، تستهدف التوعية والتثقيف البيئي في كل المراحل ونشر الوعي البيئي، مما يساهم في تعريف الناس بأهمية البيئية، وبخاصة في الوقت الحالي، وتعتبر البيئة من اهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها.

ووفق التقرير، فيعد تدوير المخلفات الصلبة أحد أهم الأقسام التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعريف المجتمع بأضرار رميها على الطبيعة، وبورشات علمية وعملية، أصبح لهذه المخلفات دورة حياة جديدة تسهم في الحفاظ على البيئة.

إنشاء مواقع عديدة في عمان

وساهمت الجمعية، في إنشاء العديد من المواقع في عمان، وحرصت على أن يكون برنامج التدوير البيئي، ذا طابع بيئي متكامل من خلال المطبوعات والمنشورات التي تنفذها الجمعية وتقوم بجمع وفرز ووضع حاويات مخصصة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب الجامعات المدارس والجامعات وتنظم مسابقات بيئية مخصصة لجمع النفايات الصلبة والاستفادة منها.