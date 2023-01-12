«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن المنازل الصديقة للبيئة: وسيلة لإنقاذ العالم

عرض برنامج «مستقبل العالم»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المنازل الصديقة للبيئة.. وسيلة لخفض تأثير تغير المناخ وإنقاذ العالم».

وذكر التقرير، أنّ المنازل صديقة البيئة لم تعد فكرة أو خاطرة تدور في أذهان الناس، ولكنها أصبحت واقعا ملموسا سنجده يوما بعد يوم أكثر واقعية.

اهتمام كبير من الإدارة الأمريكية

ويحظى هذا الموضوع باهتمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى له الإدارة الأمريكية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بأرخص تكلفة ممكنة، من خلال تطوير منازل واستخدام الطاقة الشمسية ومواد يمكن تدويرها، كذلك التقليل من أي انبعاثات كربونية من هذه المنازل كي تكون أكثر صداقة للبيئة.

أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة

وقال أحد المواطنين المشاركين في التقرير التليفزيوني، إنّ الاعتناء بالطاقة النظيفة هو توفير للوقود وكذلك نظافة للبيئة، إذ أن هناك مشكلة عالمية، وهي التلوث البيئي، فيما قالت مشاركة، إنّه من المعقول جدا العمل بالطاقة النظيفة، وخاصة في المدن الكبيرة مثل نيويورك، بالإضافة إلى القطاع الخاص، ورغم ان ذلك صعب الآن، فإنه سيكون له تأثير كبير على المنازل ونظافة البيئة مع مرور الوقت.