قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن العثور على دفعة ثانية من وثائق سرية للرئيس بايدن

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «في مكتب آخر.. العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية للرئيس الأمريكي بايدن».

وقال التقرير: «جدل الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن لا زال مستمرا، لا سيما في ضوء عثور مساعد الرئيس على مجموعة إضافية من المستندات في مكان منفصل عن مكتب واشنطن، ولم يعرف بعد مستوى تصنيفها وعددها وموقعها الدقيق».

وأضاف: «معاونو بايدن يجوبون مواقع أخرى بحثا عن مواد سرية جديدة بعد اكتشاف محاميي بايدن الشخصيين وثائق داخل مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية في نوفمبر الماضي، تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأسبق أوباما».

وتابع: «الوثائق التي عثر عليها حملت سفة (السرية) وتضمنت إحاطات عن دول أجنبية غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والممكلة المتحدة، فضلا عن مذكرات للمخابرات الأمريكية».

واستطرد: «البيت الأبيض أعلن تسليم تلك المستندات إلى إدراة المحفوظات والسجلات الوطنية حيث يتم مراجعة الوثائق، فيما تباشر الشرطة الفدرالية ووزارة العدل تحقيقاتهم في القضية، ورغم نفي بايدن معرفته بمحتوى تلك الوثائق لكنها ستشكل عقبة له في علاقته بالجمهوريين، حيث وصف زعيمهم رئيس مجلس النواب الجديد ماكارثي الأمر بالمقلق للغاية».