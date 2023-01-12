عاجل.. «المالية» توافق على مد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية للمهندسين

قالت النقابة العامة للمهندسين، إن «لجنة التفاوض بشأن تسجيل المهندسين في منظومة الفاتورة الإلكترونية»، عقدت اجتماعا اليوم، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من مساعدي الوزير.

الفاتورة الإلكترونية

جاء ذلك في إطار المساعي والجهود التي تبذلها اللجنة، لعرض رؤيتها ورؤية جموع المهندسين بشأن تطبيق المنظومة الإلكترونية، لمناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه جموع المهندسين مع الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الضريبية، وخلال اللقاء، تم تقديم عرض موضوعي لكل خطوات مراحل العمل الهندسي.

وجرى الاتفاق على الآتي:

1- التأكيد من الوزارة، أن المهندسين أصحاب السجلات الهندسية -غير المتعاملين مع الجهات الحكومية- والشركات غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية.

2- التأكيد على قرار مد فترات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى 1 يوليو 2023، بدلا من 30 أبريل 2023.

3- تستكمل اللجنة إجراء المفاوضات التفصيلية فورا، لمراجعة المنظومة الضريبية عبر اجتماعات مكثفة مع مصلحة الضرائب خلال الفتره القادمة، وصولاً لإصدار بروتوكول بين نقابة المهندسين ووزارة المالية والأطراف المعنية، يُراعي طبيعة العمل المهني للمهندس، والأعباء التي يتحملها في سبيل إنجاز مهام عمله.