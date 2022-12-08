«المالية»: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وجَه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من 15 ديسمبر الجاري، إلى 30 أبريل 2023، كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، من بينها أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم.

وقال في بيان له، إن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، يتم عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.

كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التي تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، إنه يمكن للممولين، الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg

تشكيل لجان مشتركة لتذليل العقبات

أكد رئيس مصلحة الضرائب، استعداد المصلحة، لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أي فئة أو نقابة مهنية ترغب فى تنظيم ندوة خاصة بها، لشرح الآليات الفنية للمنظومة يُمكنها الاتصال على الخط الساخن: «١٦٣٩٥»؛ للتنسيق لعقد هذه الندوات.