ورشة عمل حول تكويد الخدمات الإعلامية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية، ومواكبة التحول الرقمي، أقيمت اليوم بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام ورشة عمل مشتركة حول تطوير الأداء المالي والإداري وفقًا للأساليب الحديثة والتدريب على كيفية تكويد الخدمات الإعلامية وفقا لنظام الفاتورة الإليكترونية وفوائدها في التعاملات لضبط الأداء المالي والإداري.

تحقيق التكامل بين النظم المالية والإدارية الإلكترونية

ويأتي ذلك في إطار عملية الرقمنة، والتدريب على تنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية وتطوير آليات عمل الإدارة المالية والإدارية ورفع كفاءة العاملين وضمن خطة وزارة المالية لتحقيق التكامل بين النظم المالية والإدارية الإلكترونية بمختلف مؤسسات الدولة، وتأهيل الموظفين المختصين بأداء الأدوار المنوطة بهم في هذ الشأن وبما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الإجراءات والعمليات المالية والإدارية.

محاضرين من وزارة المالية

وحاضر بالورشة محاضرين من وزارة المالية وحضرها عدد كبير من الوحدات المالية والإدارية بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام المنوط بهم هذا الشأن.