كاتبة صحفية صينية لقناة «القاهرة الإخبارية»: اليابان تحتاج مساعدة واشنطن لضمان أمنها

قالت سعاد ياي شين هوا، الكاتبة الصحفية من بكين، إننا يمكن أن نلاحظ أن تعزيز الولايات المتحدة واليابان للتحالف بينهما يستهدف الصين بشكل واضح، لأن الولايات المتحدة تتخذ الصين دائما كأكبر منافس لها، وخلال هذه السنوات تعمل الولايات المتحدة على تعزيز نفوذها وقدراتها بمنطقة آسيا.

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «كما أن طموحات اليابان تشهد ازديادا متناميا، خاصة بعد تصعيد عناصر القوى اليمينية في اليابان لسدة الحكم في البلاد، ولم تسع اليابان إلى بناء قوى عسكرية حديثة فحسب، بل تحاول أيضا القدوم على طريقة التوسع الخارجية وبصفتها دولة مجاورة هامة للصين تعتبر اليابان الصين تهديدا لها في الاقتصاد وأمن الحدود، وهذا بسبب التطور المستمر للقوة الصينية، والآثار القديمة للغزو الياباني للصين في التاريخ، والذي ترك ذكريات حزينة لدى الصينيين».

وتابعت: «تحتاج اليابان إلى مساعدة واشنطن لضمان أمنها، لذلك ستلتزم دائما باتباع السياسات الأمريكية خاصة في سياستها ضد الصين، لذلك نلاحظ دائما توتر العلاقات بين البلدين».