إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح السلوم أمام مدينة النجيلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى النقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق السلوم

واستقبلت مساء اليوم، مستشفى النجيلة المركزى جميع مصابين حادث سيارة طريق السلوم، وننشر أسماء وحالات المصابين وهم «زياد إبراهيم بدر عبد العاطي» 16 سنة من مدينة النجيلة، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وفارس عبد الله خليفة 16 سنة، من النجيلة مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ووليد حسين محمود 16 سنة من النجيلة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى استكمال الخدمات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء وتقديم الرعاية الطبية المتميزة لهم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة إلى موقع الحادث على طريق السلوم وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.