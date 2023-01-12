مستشار سابق بالخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لمحاكمة بايدن شعبيا

قال حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي ليس لديه صلاحيات رئيس الجمهورية، وترامب دافع عن نفسه فيما يخص الوثائق التي تم اكتشافها لديه أثناء فترة رئاسته، وأنه من حقه الكشف عن سرية أي ملف يريده.

وأضاف «الغبرا» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، اليوم، أن الموقف القانوني يؤكد أنه ليس من صلاحيات نائب الرئيس إخراج وثائق سرية من البيت الأبيض، أو الاحتفاظ بها، وهو ليس لديه تلك الصفة القانونية.

وأشار إلى أن الجمهوريين وترامب، يسعون لمحاكمة رأى عام للرئيس الأمريكي بايدن، رغم أنه من الممكن أن تكون هذه الوثائق تحوي معلومات غير سرية للغاية.

وأكد أن المحامين يفتشون بيوت ومكاتب الرئيس الأمريكي بايدن للوصول إلى وثائق أخرى، والبيت الأبيض في ثورة دفاع عن نفسه قبل محاكمة الرأي العام، ولم يكن هناك تحقيق قانوني ملموس، وتم تعيين مفتش لمعرفة حجم المشكلة.