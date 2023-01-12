قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحذير البنك المركزي الأوروبي من رفع الأجور

عرض برنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن «البنك المركزي الأوروبي يُحذر من رفع الأجور خوفًا من التضخم».

وقال التقرير: «التضخم بطل الأحداث الاقتصادية منذ جائحة كورونا 2020، وفي ظل ما تنتهجه الحكومات من سياسة رفع الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار، تكمن المشكلة أو تكون الحلول، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كشفت أن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا».

وأضاف: «وحذرت الدول الأوروبية من مخاطر الزيادة في الأجور بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، الأمر الذي قد يوصل بأن يصبح للأجور أثر تضخمي، ولكن ماذا عن مسار التضخم في ظل هذه التصريحات».

وتابع: «تقرير توقعات البنك الدولي كشف عن ارتفاع التضخم في عام 2022 بجميع البلدان تقريبا، لكنه يبشر بالعودة للهبوط في الأشهر المقبلة مع استمرارية الارتفاع في بعض البلدان في فترة أطول من المتوقع».

واستطرد أن 10% هي نسبة التضخم في البلدان النامية خلال العام الماضي وهو الأعلى مستوى منذ عام 2008، وفي البلدان المتقدمة سجلت نحو 9% وهو الأعلى منذ عام 1982، فهل يتغير مسار التضخم للخلف من أجل أن يصبح للمال قيمة؟