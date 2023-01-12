جراحة عاجلة تنقذ شابا من الموت بالإسكندرية.. طعنة في القلب

نجح الفريق الطبى بمستشفى شرق المدينة تحت قيادة الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عاما الذي حضر إلى قسم الطوارىء، بعد إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب وفي حالة حرجة.

حالة حرجة للمريض

وبحسب بيان مستشفى شرق المدينة اليوم، أنه على الفور تم التعامل مع المصاب بواسطة فريق الطوارىء بقيادة الدكتور سبرجن نصر أخصائى الطوارىء، وتشخيص الإصابة باستخدام جهاز الموجات الصوتية على القلب، وتبين وجود تجمع دموى كبير حول القلب والغشاء التامورى نتيجة إصابة البطين الأيمن للقلب مما أدى الى حدوث صدمة إنسدادية وإعاقة لحركة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية للمصاب.

جراحة قلب في أقل من ساعة

وعلى الفور، جرى استدعاء أطباء القلب والصدر والتخدير لمناظرة الحالة، والتعامل مع المريض ونقل المحاليل والدم على الرغم من ندرة فصيلة الدم للمصاب «O سالب»، وإعطاء الأدوية الداعمة للقلب والدورة الدموية، وتم نقل المريض لغرفة العمليات وفى أقل من 60 دقيقة قام أطباء جراحة القلب والصدر بإجراء جراحة استكشاف على قلب وصدر المصاب، وتبين أن الجرح الطعنى أصاب البطين الأيمن للقلب وأدى إلى حدوث تجمع دموي كبير حول القلب بالغشاء التاموري.

المصاب في العناية المركزة لإتمام الشفاء

تم إجراء الجراحة بمعرفة الدكتور عمرو إبراهيم استشاري جراحة القلب والصدر، وجرى نقل المريض بعد انتهاء الجراحة إلى قسم الرعاية العامة حيث تابع طبيب الرعاية المركزة الدكتور محمد كمال، استكمال مسيرة إنقاذ المصاب حتى تم فصله من أجهزة التنفس الصناعى والأدوية الداعمة للقلب والدورة الدموية، حتى استقرار حالة المصاب ولايزال بالعناية المركزة تحت الملاحظة المستمرة للتأكد من تمام التعافى بإذن الله.