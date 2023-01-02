نجاح عملية قلب مفتوح لاستخراج جلطة في مستشفى كهرباء ألماظة

أعلن الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة لـ«القابضة لكهرباء مصر»، قيام فريق القلب المحترف والمميز بمستشفى الكهرباء ألماظة، بعمليه قلب مفتوح عاجلة وطارئة لمريضة، لاستخراج جلطة كبيرة الحجم من القلب مع تغير الصمام الميترالي، وذلك تحت إشراف الدكتور نشأت عبد الحميد، وأشرف عبدالعزير، وطارق سليمان.

المريضه حالتها مستقرة في الرعاية المركزة

وأشار إلى أن المريضة حالتها مستقرة في الرعاية المركزة، تحت إشراف الدكتور تامر حسين، استشاري العناية، مقدما الشكر لفريق العمليات والتخدير، ومن ساهم في إنجاح هذه الجراحة العاجلة.

تكريم أفراد فريق العمل المميز لأسرة التمريض

فيما كرم رئيس مجلس إدارة الشركة أفراد فريق العمل المميز لأسرة التمريض بوحدات مستشفى الكهرباء المختلفة بقاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور محمد زكريا، مدير عام المستشفى.

الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المرضى

وألقى كلمة أشاد فيها بالتمريض الذي يقوم بأعمال جليلة لخدمة المرضى، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود حتى نصل إلى أعلى مستويات رضاء المرضى.

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفى علي الأهمية القصوى التي تمثلها إدارة التمريض جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي والإداري للوصول سويا إلى أعلى نسب الشفاء بحضور نقيبة التمريض، ومستشار رئيس مجلس الإدارة للتمريض، والتي أثنت على مجهودات التمريض تحت قيادة منى رجب رئيسة تمريض المستشفى.

صور تذكارية تجمع القيادات

وأعلنت شركة الخدمات الطبية، أنه جرى توثيق هذا الحدث المتميز بالتقاط الصور التذكارية التي تجمع قيادات الشركة و المستشفي مع تمريض المستشفى بأقسامها المختلفة، وإشادة الحضور بجهود فريق عمل إدارة العلاقات العامة.