عضو أمناء الحوار الوطني: محاور اللجان النوعية مرنة وقابلة للتجديد

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحاور التي تم تحديدها لكل لجنة لمناقشة الملفات مرنة وليست جامدة.

وأضاف «الكشكي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود محور جديد يتطلب المناقشة من قبل لجان الحوار يتم طرحه على مجلس الأمناء للتصديق عليه وتكليف اللجنة المختصة بمناقشته.

الحوار الوطني ينهي قواعد وجدول أعمال اللجان النوعية

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أنهى قواعد وجدول أعمال اللجان النوعية المختلفة التي تم تشكيلها بشكل متوازٍ بين أحزاب المعارضة والأحزاب المؤيدة لمناقشة ملفات محاور الحوار الوطني الثلاث ووضع خطة استراتيجية شاملة لإزالة كافة التحديات المجتمعية.

ومن المقرر أن يشارك خلال الاجتماعات المقبلة للجان شخصيات عامة وخبراء متخصصون بذات اللجان المعنية على أن يتم الخروج بحلول توافقية ومرضية للمشكلات الاجتماعية وطرحها على الرئيس.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أعلن خلال الساعات الماضية عن نقاط و محاور كل لجنة من اللجان النوعية بالحوار والتي من المفترض أن يتم مناقشتها بالحوار خلال الأيام المقبلة.