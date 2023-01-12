الحوار الوطني يناقش سياسات تشجيع الصناعة في مصر بمشاركة شخصيات عامة وخبراء

أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلساته الماضية، وضع اللمسات الأخيرة لبدء الحوار بشكل فعلي بمشاركة كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية، وكما حدد المجلس الملفات المقرر مناقشاتها على كل لجنة من اللجان الفرعية لمناقشتها.

الصناعة المصرية والاقتصاد

وشملت ملفات لجنة الصناعة المقر مناقشتها بجلسات الحوار التي ستعقد في خلال الأيام المقبلة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية وذلك وفقا لما أعلنه مجلس أمناء الحوار خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن يشارك خلال الاجتماعات المقبلة للجان شخصيات عامة وخبراء متخصصون بذات الجان المعنية على أن يتم الخروج بحلول توافقية ومرضية للمشكلات الاجتماعية وطرحها على الرئيس.

جدول أعمال لجانه الفرعية

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن في وقت سابق عن جدول أعمال لجانه الفرعية المختلفة مع بدء انطلاق الحوار وتضمن عقد لجان الحوار على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل، وذلك في إطار الاستماع لكل الآراء والمقترحات دون أي إقصاء.