عضو «أمناء الحوار الوطني» لـ قناة الحياة: لا يوجد خط أحمر على آراء القوى السياسية

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل عقد الجلسات على التوازي في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قائلا إن هذه المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي تعد المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث.

مبادرة الحوار الوطني جاءت في توقيت مهم

وأضاف «الكشكي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «قناة الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مبادرة الحوار الوطني جاءت في توقيت مهم في ظل تأسيس جمهورية جديدة، ويد القيادة السياسية ممتدة لكل القوى السياسية في مصر للمشاركة في صناعة القرار لما لها من أهمية.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء بدأ في مرحلة الإعداد والإجراء والتجهيز للموضوعات والجلسات، خاصة أن مجلس الأمناء يضم أسماء من المعارضة والمؤيدين والوسط وأصحاب الخبرات والمهنيين وغيرهم، وكل الطاولة التي تضم هؤلاء صورة مصغرة للمشهد المأمول في المستقبل.

وأوضح أنه لا يوجد خط أحمر على آراء القوى السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني، متابعا: «لو بنتكلم عن 3 آلاف اسم هيحتاجوا كام من الوقت لاختيار هذه الأسماء».