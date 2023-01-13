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إيلون ماسك يبدي إعجابه بالحضارة المصرية القديمة: «كانت متوهجة»

كتب:

أحمد حامد دياب
08:34 ص | الجمعة 13 يناير 2023
إيلون ماسك مالك تويتر

إيلون ماسك مالك تويتر

أبدى رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، أحد أغنى أغنياء العالم والمصنف رقم 1 عالميًا ومالك موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إعجابه بحضارة مصر القديمة.

وعلق إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» الذي يملكه على فيديو عن الحضارة المصرية القديمة وتحديدًا سرداب لمعبد دندرة، قائلا: «مصر القديمة كانت متوهجة مستخدمًا إشارة النار المشتعلة».

ماسك تعرض لخسارة 9.9 مليار دولار في يوم واحد

وكان «ماسك»، قد تعرض لخسارة ضخمة حيث خسر 9.9 مليار دولار في يوم واحد وذلك بعدما تراجعت أسهم تسلا الأمريكية، المدرجة في بورصة ناسداك الأميركية، بنحو 12% ومثلت خسارته ما يعادل 6.6% من اجمالي ثروته في يوم واحد، لتصل ثروته إلى 128 مليار دولار، وفقا لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات. 

وكانت ثروة إيلون ماسك الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«تويتر» و«سبيس إكس» وصلت لـ340 مليار دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تهبط بشكل متواصل في 2022، وسط تراجع سهم تسلا بأكثر من 65% لتسجل ثروته تراجع كبير فقد خلاله لقب أغنى أغنياء العالم.

 

 

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بقلم أحمد حامد دياب