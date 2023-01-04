إيلون ماسك يخسر 9 مليارات دولار بعد تراجع أسهم «تسلا»

تراجعت أسهم تسلا الأميركية، المدرجة في بورصة ناسداك الأميركية، بنحو 12%، أمس، عقب يوم من إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرقام مبيعات السيارات في الربع الرابع وأرقام التسليم لعام 2022، التي تراجعت عن توقعات المحللين والأهداف المعلنة للشركة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وتسبب تراجع سهم تسلا إلى خسارة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نحو 9 مليارات دولار، ما يعادل 6.6% في يوم واحد، لتصل ثروته إلى 128 مليار دولار، وفقا لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات.

ثروة إيلون ماسك هبطت بشكل متواصل في 2022

وكانت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«سبيس إكس» و«تويتر» سجلت حوالي 340 مليار دولار في نوفمبر 2021، لتهبط بشكل متواصل في 2022، وسط تراجع سهم تسلا بأكثر من 65%.

«تسلا» باعت 1.3 مليون سيارة كهربائية في 2022

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تسلا بيعها حوالي 1.3 مليون مركبة كهربائية في 2022، وهو مستوى قياسي يمثل ارتفاعا بنسبة 40%، مقارنة بالعام السابق، لكنه أدنى من التوقعات التي أظهرتها الشركة نفسها، حيث إنها حددت لنفسها هدفا برفع مبيعاتها بمعدل 50% سنويا على المدى الطويل.

وعلى عكس ذلك، أشار المدير المالي في الشركة، في أكتوبر الماضي، إلى أن تسلا قد لا تحقق هدفها هذا العام، فيما توقع المحللون نتائج أفضل أيضا، إذ كانوا يشيرون إلى أن تسلا ستسلم 427 ألف مركبة في الربع الرابع من 2022، لكنها لم تبيع سوى 405 آلاف سيارة، وفقا لتقديرات «فاكت ست».

وفي هذا الصدد، قدمت تسلا عروضات غير اعتيادية للزبائن الذين يشترون سيارة جديدة قبل نهاية ديسمبر من أجل تحفيز المبيعات، في حين طلب إيلون ماسك، في رسالة إلكترونية الأسبوع الماضي، من موظفي الشركة التطوع لتسليم أكبر عدد ممكن من السيارات قبل نهاية 2022.