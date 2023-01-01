«ديلي ميل»: مقاضاة إيلون ماسك لعدم دفع إيجار أحد مقرات تويتر

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنه تمت مقاضاة موقع «تويتر» الذي يملكه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من مالك العقار الذي يقع به مكتب تويتر في سان فرانسيسكو لعدم دفع الإيجار.

وتابعت الصحيفة أن «ماسك» يدين بمبلغ 136 ألف و250 دولارًا كإيجار للمكاتب، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، وتابع تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تواردت أنباء عن مشكلات مماثلة لمكاتب «تويتر» في جميع أنحاء العالم لنفيس الأسباب.

شكوى ضد ماسك

وأضاف تقرير «ديلي ميل»، أن مالك عقار «كولومبيا ريت»، قدم شكوى في المحكمة في سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضي، زاعما أنه أبلغ تويتر في 16 ديسمبر أنه سيتعين عليهم إخلاء المكاتب في غضون خمسة أيام، لكنهم لم يمتثلوا، وتقع المكاتب في الطابق 30 من مبنى هارتفورد في 650 شارع كاليفورنيا في الحي المالي بالمدينة، وهو ليس المقر الرئيسي للشركة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تردد أن ماسك لم يعد يدفع إيجار مكتب تويتر في سياتل وكان يخطط أيضًا لإغلاق أحد مكاتب الشركة في نيويورك.

تقليص النفقات

وتم تقليص المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو من أربعة طوابق إلى طابقين، مع إلغاء بعض الامتيازات، وفي تغيير جذري آخر، أرسل ماسك موظفين إلى منشأة تخزين بيانات في سكرامنتو لإغلاق الخوادم عشية عيد الميلاد، وكان المركز واحدًا من ثلاثة مرافق تحتوي على أجهزة خوادم مهمة حافظت على عمل الشبكة الاجتماعية بسلاسة، أعرب البعض عن قلقهم من أن فقدان الخوادم قد يسبب مشكلات، لكن قيل لهم إن الأولوية هي توفير المال، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وتوقف تويتر عن دفع ملايين الدولارات كإيجارات وخدمات في الأشهر القليلة الماضية، حيث أمر ماسك موظفيه بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات أو إنهائها تمامًا.