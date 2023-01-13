موضوع خطبة الجمعة اليوم.. اغتنام عهد الشباب في بناء الذات

مع حلول يوم الجمعة المبارك، يبدأ المسلمون في البحث عن موضوع خطبة الجمعة اليوم لمعرفة ما ستدور حوله خطبة الجمعة من موضوعات دينية، ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تركز خطبة الجمعة 20 من جمادى الآخر 1444 هجريا، الموافق 13 من يناير 2023، على اغتنام عهد الشباب في بناء الذات، ومن المقرر تعميم الخطبة على أئمة الوزارة.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

ويؤكد الدكتور محمد جمعة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك، أن عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف هو: «اغتنام عهد الشباب في بناء الذات.. اتقان العبادة وإتقان العمل».

وأعلنت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان «اغتنام عهد الشباب في بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل»، فضلا عن ترجمة موضوع خطبة الجمعة اليوم إلى عدة لغات، وبثها بتسجيل صوتي عبر قناة الوزارة على «يوتيوب».

نص موضوع خطبة الجمعة اليوم

وركزت خطبة الجمعة السابقة، على التيسير في الدين والعبادات، وأكدت أن من أعظم ما تميز به الدين الإسلامي اليُسر والسماحة، كما أكدت أن ديننا عدل كله رحمةً كله، تيسير كله سماحة كله، إنسانيةً كله.

وأضافت أن كلُّ ما يحقق هذه الغايات الكبرى فهو من صميم الإسلام وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتعارض مع الإسلام وغاياته ومقاصده، كما أشارت الخطبة إلي أن السماحة والتيسير في ديننا الحنيف نَمَطٌ سائد شامل.