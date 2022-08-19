تعرف على سنن النبي في يوم الجمعة.. منها التطيب والتبكير إلى الصلاة

يوم الجمعة هو من خير أيام الأسبوع، لما فيه من بركة وخير، ويحرص العديد من المسلمين على حسن استغلال هذا اليوم المبارك فيما يرضي الله عز وجل، حيث يجتهد الكثير منهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن فئة واسعة من المسلمين، تحرص على تطبيق سنن النبي في يوم الجمة سيرا على نهجه.

سنن النبي في يوم الجمعة

وتعتبر سنن النبي في يوم الجمعة من الأمور التي تهم العديد من المسلمين، ولعل أبرز هذه السنن هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في مشيخة الأزهر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة من أحب الأفعال، مشيرا إلى ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا»، وأشار أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه:«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».

قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة

ومن سنن النبي في يوم الجمعة التبكير إلى المسجد، حيث قال الأطرش أن النبي كان يبكر إلى المسجد، إضافة إلى الاغتسال، لافتا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغتَسَلَ يَوَم الجُمُعةِ، ومَسَّ من طِيبٍ إنْ كان عندَه، ولَبِسَ من أحسَنِ ثيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المَسجِدَ فيَركَعَ إنْ بَدا له، ولم يُؤْذِ أحَدًا، ثم أنصَتَ إذا خَرَجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ؛ كانت كفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الأخرى».

وتعد قراءة سورة الكهف من أبرز سنن النبي في يوم الجمعة، حيث أوصى صلى الله عليه وسلم العباد بقراءتها في هذا اليوم المبارك، حيث أشار الأطرش إلى ما ورد عن أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» صحيح الجامع.