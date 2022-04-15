سنن النبي يوم الجمعة في رمضان..7 أعمال مستحبة بينها قراءة سورة الكهف

تعد سنن النبي يوم الجمعة في رمضان، من الأمور الهامة التي يحرص الكثير من المسلمين على الاقتداء بها، فهي سنة النبي المختار سيد الخلق، وحرصت دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة سابقة على توضيح سنن النبي، واليوم هو ثاني جمعة في شهر رمضان 2022، ونحن في الشهر الفضيل، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.

سنن النبي يوم الجمعة

وحول سنن النبي يوم الجمعة في رمضان، فقد قالت دار الإفتاء المصرية: «فيما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه خص يوم الجمعة بسبع سُنن، ويُستحب أن يقوم بها المُسلم، لنشرها على الصائمين خاصة مع حرص الكثيرين على الاهتمام بتنفيذ سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان المبارك».

يوم الجمعة في رمضان

وجاءت الـ 7 سنن عن النبي يوم الجمعة في رمضان، كالآتي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة، وقراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم».

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أنّ النبي محمد، حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف لهذا السبب، مستشهدة بما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال الوقت المناسب لقراءة سورة الكهف، قائلًا: «أوصانا النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

وأضاف عبدالسميع، أن الوقت المناسب لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، يبدأ من وقت غروب يوم الخميس، ويمتد الوقت إلى غروب شمس يوم الجمعة، مستشهدا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من قرأها ليلة الجمعة»، موضحًا أنّ ليلة الجمعة تأتي في الوقت بين مغرب يوم الخميس حتى مغرب يوم الجمعة.