استقرار أسعار الخضراوات بأسواق السويس اليوم.. 8 جنيهات لكيلو البطاطس

شهدت أسعار الخضراوات استقرارًا في أسواق محافظة السويس اليوم، وفق بيان سوق الأنصاري، الذي يُعد السوق الرئيسي بالمحافظة.

أسعار الخضراوات في أسواق السويس

وجاءت أسعار الخضراوات في سوق الأنصاري بالسويس كالتالي:

- البصل من 7 إلى 10 جنيهات

- البطاطس 8 جنيهات

- الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات

- الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات

- البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات

- الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

- الباذنجان الأبيض من 7 إلى 9 جنيهات

- الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات

- الملوخية 10 جنيهات

- الجزر من 5 إلى 7 جنيهات

- الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا

- الفلفل الألوان من 15 إلى 20 جنيهًا، والقطعة بسعر 5 جنيهات

- البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

- الثوم من 10 إلى 15 جنيهًا

- القرنبيط 6 جنيهات

سعر الكوسة والخيار في أسواق السويس

- الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات

- الخيار البلدي من 5 إلى 8 جنيهات

- البامية من 20 إلى 25 جنيهًا

- البسلة 15 جنيهًا

- السبانخ 7 جنيهات

- القلقاس من 7 إلى 10 جنيهات.