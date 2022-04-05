نائب شعبة الخضروات والفاكهة: تراجع سعر ورق العنب واستقرار الطماطم

قال تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر ورق العنب تراجع ليصبح الكيلو بسعر 30 جنيها فيما استقر سعر كيلو الطماطم عند 15جنيها فى أسواق التجزئة وأرجعوا ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى فاصل العروات الزراعية والتغيرات المناخية واصفين إياها بالطبيعة.

ولفت حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن هناك استقرارا بشكل نسبي في عدد كبير من أسعار الخضروات والفاكهة، موضحا أنه على المواطنين عند ارتفاع الأسعار التوجه إلى منافذ الدولة لافتا بأنه يجري التصدي لأى ارتفاعات للأسعار اللجوء المعارض والمنافذ لوجود أسعار تنافسية.

وأضاف «النجيب»، أن هذا الارتفاع في أسعار الطماطم يحدث في هذا التوقيت من كل عام مع زيادة الطلب وفاصل العروات والتغيرات المناخية هي التي صعدت، وأضاف أن كل تجار الخضراوات والفاكهة يشاركون في معارض أهلا رمضان، ونفى عدم وجود أي نقص في حجم المعروض، لافتا إلى أن دخول العروات الصيفية ستودي إلى تراجع جميع الأسعار بشكل تدريجيا.

أسعار الخضروات في الأسواق

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 أبريل، وسجل سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، كما تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، وسجلت الملوخية سعر يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الأخضر الحامي البلدي سعر يتراوح بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل الفلفل الألوان سعر 17 جنيها للكيلو الواحد اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق.