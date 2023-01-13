رابط حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بالسعودية

يبحث العديد من الأشخاص عن حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني، خاصة بعد إعلان إقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي يوم الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجاري، وستجمع المباراة المهمة والحاسمة فريقي برشلونة وريال مدريد بعدما صعدا إلى النهائي بعد التغلب على ريال بيتس وفالنسيا.

وفي السطور التالية، نعرض رابط حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها بين ريال مدريد وبرشلونة.

حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني

ويمكن حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني من خلال الدخول على رابط مخصص لذلك.

رابط حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني

رابط حجز تذاكر كأس السوبر الإسباني من خلال الضغط هنا.

وبعد الدخول على الرابط المخصص لذلك عبر موقع 365، يتم اختيار المباراة النهائية بين برشلونة وريال مدريد، ومن ثم اختيار المقعد الذي تريده في المدرجات ثم يتم تسجيل بياناتك واختيار طريقة الدفع.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم طباعة التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

خلف المرمى يصل سعر التذكرة إلى نحو 154 يورو.

يصل سعر تذكرة الفئة الثالثة إلى نحو 179 يورو.

ويبلغ سعر التذكرة على على طول الملعب 190 يورو.

يصل سعر الفئة الثانية إلى نحو 190 يورو.

ويبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى نحو 220 يورو.

يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني أقيمت من قبل على الأراضي السعودية، في مطلع 2020 عندما توّج بها ريال مدريد على حساب أتلتيكو مدريد على أرض ملعب الجوهرة المشعة.