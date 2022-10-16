ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.. الكلاسيكو

يبحث عشاق كرة القدم الإسبانية عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتنقل قناة beIN Sports HD1، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الرابعة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتأتي ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، كالتالي:

قناة beIN Sports HD1 على النايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 25700

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN Sports HD1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة

وأعلن الإيطالي ماركو أنشيلوتي، تشكيله لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، كالتالي:

حارس المرمى: لونين.

الدفاع: كارفخال، إيدر ميلتاو، ألابا، ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، توني كروس.

الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

واختار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، التشكيل التالي لمواجهة ريال مدريد حامل:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، سيرجي روبيرتو، إريك جارسيا، جول كوندي.

خط الوسط: دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.