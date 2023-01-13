وزير قطاع الأعمال: شراكة مع سويسرا في مجال إعادة تدوير الإطارات

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها من شركة TRS Tyre Recycling Solutions، السويسرية برئاسة بيير كلادني رئيس مجلس الإدارة.

إعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة

تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون والشراكة الممكنة مع الشركة السويسرية في مجال إعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها وتحويلها إلى العديد من المنتجات، والحد من الملوثات الناتجة عنها.

تقنيات وعمليات تجارية مبتكرة

استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة حول ما تقدمه الشركة من حلول لجمع ومعالجة وإعادة تدوير الإطارات من خلال تطوير وتنفيذ تقنيات وعمليات تجارية مبتكرة، ما يجعلها مصدراً لمادة كيميائية متخصصة هي «مساحيق المطاط»، التي تستخدم في العديد من الصناعات.

وأكد المهندس محمود عصمت اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، واتساقًا مع توصيات قمة المناخ cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

إعادة تدوير الإطارات لإسهامه في حل العديد من المشكلات

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أهمية مشروع إعادة تدوير الإطارات لإسهامه في حل العديد من المشكلات ليس فقط القضاء على الإطارات المستعملة، ولكن أيضًا بتحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في صناعات عديدة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا المشروع من فرص عمل وقيمة للاقتصاد.