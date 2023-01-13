ضبط تاجر بالقاهرة بحوزته أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر مقيم بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 29 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.