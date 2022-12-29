ضبط أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة 5 أشخاص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص حال وجودهم بدائرتي قسمي شرطة الجمالية ودار السلام، وبحوزتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

وأوضح بيان الداخلية، أنّه جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بني سويف، حال تواجده بالمخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على 950 ألف صاروخ، كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال تواجده بالمخزن الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على مليون و50 ألف صاروخ.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بالمخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على مليون و200 ألف صاروخ، وجرى ضبط مالك مكتبة مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 29 صاروخا، وضبط مالك مكتبة، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 100 صاروخ.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.