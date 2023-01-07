مصمم ألعاب نارية لإيمان الحصري: «علم كبير وحصلت على الكثير من الورش»

قال الفنان أحمد عصام، مصمم ألعاب نارية، إن عروض «الفاير وركس»، تعتمد في المقام الأول على علم كبير من أجل الاستعانه بها في عروض مبهرة، خلال فترات الاحتفالات والأعياد، مشيرا إلى أنه دائما ما يسافر إلى دول عدة، من أجل الحصول على الدورات التدريبية، «أنا بقالي سنين طويلة في موضوع الفاير وركس، جوه وبره مصر».

عصام: الألعاب النارية مهمة ولديها اتحاد عالمي

أضاف «عصام»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن عروض الألعاب النارية تلك، دائما ما تسعد كبار وصغار السن بلا استثناء، إذ أنها مهنة مهمة، ولديها اتحاد عالمي منضم به الكثير من الأشخاص

عصام: الفاير وركس لها ديزاين ودراسات وسوفت وير

واستطرد: «الفاير وركس ليها ديزاين ودراسات وسوفت وير، وطول الوقت فيه أبديت علشان يكون مختلف كل سنة، وكل سنة الشو بيختلف، وده راجع لأن الديزاين بيختلف والسوفت وير بيختلف، وهو علم كبير أوي».

وأوضح أن مصر لا تصنع إيا من الألعاب النارية المستخدمه في الاحتفالات والأعياد، حيث أن مثل تلك الألعاب تعتمد بشكل أساسي على التكنلووجيا والأنظمة المتطورة، بخلاف أنها باتت أكثر أمانا عن ذي قبل على الجميع.