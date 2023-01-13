حصاد «الوزراء» في أسبوع: إطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة والزراعة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 حتى13 يناير2023، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

اجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتربية والتعليم، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع مع وزير العدل لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، حيث وجه بإنشاء خط ساخن لتلقي أى شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة، كما تم عقد اجتماع لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور وزيري المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومعاون وزير المالية، إلى جانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار، ومساعد الوزير للشئون الفنية، لمتابعة جهود الوزارة في ملفات العمل المختلفة مثل مستجدات تنفيذ المتحف المصري الكبير، والموقف التنفيذي لاستراتيجية التطوير المؤسسي التي تتبعها الوزارة.

جهود منظومة الشكاوى الحكومية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بمتابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، حيث تم زراعة أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة، كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، حيث قال إن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، مؤكداً تضامن الدولة المصرية مع التحديات التي تواجه "مقديشيو"، في حين شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦.

كما شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي ٢٠٢٣-٢٠٢٦، وذلك بين وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي المصرية" ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "وزارة الثقافة" المصرية، ووزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، فيما شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين "الهيئة الوطنية للإعلام" و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بجمهورية الصومال الفيدرالية، بينما شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك فى المجال الإعلامي، وذلك بين "الهيئة العامة للاستعلامات" المصرية و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى جانب استعراض تقرير مفصل حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1-10 يناير الجاري ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر إلى 8.5 مليار دولار.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذا استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى لقاء مع وزيرة البيئة لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد على الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلاً عن لقاء مع سفير جمهورية العراق لدى مصر، حيث أعرب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق، وكذلك لقاء مع سفير إيطاليا لدى مصر، حيث أكد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذا التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك.