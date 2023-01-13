جامعة المنصورة تفوز بمسابقة «معا» لمواجهة الأفكار الهدامة ضمن 11 فيلما

فاز فريق طلابي بجامعة المنصورة بالمركز الرابع في مسابقة وزارة التعليم العالي «معًا» لمواجهة الأفكار الهدامة، ضمن 11 فيلما فاوزا بالمسابقة، بعدما اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، نتائج مسابقة «معا» التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصر، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

وبحسب بيان جامعة المنصورة ضم الفريق كل من: الطالب يوسف شريف يوسف وفريق العمل بجامعة المنصورة الطالب محمد محمد عبد الهادي كلية الحقوق، الطالب محمد حازم سرور كلية الزراعة، الطالب محمد طنطاوى كلية الحقوق.

فوز 11 فيلمًا مُقدمًا من الطلاب بمسابقة معا

وقال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، إن لجنة تحكيم مُتخصصة من خبراء الفنون والاخراج والسينما شاركت في تقييم الأعمال المتنافسة، واجتمعت اللجنة بمعهد إعداد القادة لتقييم جميع الأعمال التي تقدم بها طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهت اللجنة إلى فوز عدد 11 فيلمًا مُقدمًا من الطلاب، سواء تم انتاجها بشكل جماعي أو فردي.

مسابقة معا لمواجهة الأفكار الهدامة

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن مسابقة تحت شعار «معًا» خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر 2022 لإنتاج فيديو قصير، يساعد نشره على مواجهة الأفكار الهدامة، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكان من شروط التقدم للمسابقة أن تركز الأعمال المُقدمة على أحد المحاور الآتية، «نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري».