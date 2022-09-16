فريق طلابي بجامعة أسيوط يفوز بالمركز الأول في منتدى دراجون للابتكار

فاز فريق طلابي من جامعة أسيوط، بالمركز الأول وبالميدالية الذهبية، في مسابقة منتدى دراجون للابتكار 2022 لريادة الأعمال والمنعقدة بالجامعة المصرية اليابانية لعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية بمشاركة 22 فريقا من 12 جامعة مصرية.

تصميم وحدات إنتاج طاقة نظيفة محمولة

وقال الدكتور حمدي أحمد زيدان، أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية الهندسة ومدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة في بيان، إن الفريق الفائز يضم الطالبة جهاد مصطفى والطالب نزار إبراهيم والطالبة منار مصطفى حيث قام الفريق بطرح فكرة لحل مشكلة ضعف البنية التحتية للمركبات الكهربائية من خلال تصميم وحدات إنتاج طاقة نظيفة محمولة وتكوين محطات طاقة لتزويد المركبات الكهربائية بالوقود اللازم لها بتكلفة إنشائية منخفضة وسعر منخفض للوقود وذو ربحية عالية مما يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري والمشاركة في إنشاء بنية تحتية للدولة المصرية يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة 2030.

المنتدى امتد على مدار 3 أيام متتالية

وأضاف الدكتور علاء فرح محمود، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ومدير قطاع التدريب بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة، أن المنتدى امتد على مدار 3 أيام متتالية، وشارك فيها نخبة من كبار العلماء بالجامعات والخبراء المتخصصين في صناعة النقل الكهربائي، وخلص المنتدى إلى حزمة من التوصيات المهمة التي تدعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلي.

ومن جانبه هنأ الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الفريق الطلابي من أبناء جامعة أسيوط المشارك في منتدى دراجون للابتكار 2022 والمنعقدة بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية بمشاركة 22 فريقا من 12 جامعة مصرية وتحت إشراف الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، مؤكداً أهمية هذا الفوز حيث يعد المنتدى أول مسابقة في ريادة الأعمال التي تمثل منصة لدعم الصناعة الوطنية والنقل الكهربائي وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وأكاديمية البحث العلمي.