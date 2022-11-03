فريق طلابي بجامعة عين شمس يفوز بكأس العالم للمشروعات التنموية

فاز فريق Enactus جامعة عين شمس بالمركز الأول في مسابقات كأس العالم 2022 التي أقيمت في بورتو ريكو في الفترة من الحد 30 أكتوبر إلى الأربعاء 2 نوفمبر بمشاركة 32 دولة.

طلاب مصر تفوقوا على تونس وإنجلترا

ووفق بيان للجامعة، فإن الدور الأول من البطولة، ضم مجموعة مصر المكسيك وألمانيا وقرغيزستان، بينما شمل الدور الثاني، مجموعة مصر نيجريا والبرازيل والمغرب، أما في الدور النهائي فاز فريق جامعة عين شمس على تونس وإنجلترا وكندا ليحصل على كأس العالم.

وعرض الطلاب، مشروعهم القائم على استخلاص مادة Chitosan من قشريات جراد النيل والتي تحتوي على نسبة تتراوح بين 40 لـ60% من الكيتين والذي يمكن استخلاص الشيتوزان منه حيث يستخدم كلاهما في صناعات عديدة مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

وذكر بيان الجامعة، انه من أجل توفير حل صديق للبيئة وتحقيق مشروع بدون أي مخلفات، تم استخدام جسم الجراد لصناعة علف للدواجن وذلك لتوفير بديل بسعر أرخص الأعلاف التي يشتد الطلب عليها في السوق المصري حيث تحتوي قشور جراد النيل على حوالي 20 لـ40% من البروتين وهي كمية مناسبة إنتاج علف حيواني ذو تأثير أفضل على الدجاج من العلف العادي.

وتمكن الفريق من إنتاج مبيدات زراعية حيوية صديقة للبيئة وتم تصنيع فلتر لتنقية المياه، حيث ان الفريق المتواجد في Peurto Rico مكون من 8 طلاب من كلية الهندسة و2 من كلية الألسن تحت إشراف الدكتور خالد كيرة، رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.

يذكر أن ENACTUS منظمة أمريكية غير حكومية لها أفرع في 33 بلد على مستوى العالم في حوالى 1626 جامعة، أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية.

ويقوم نشاط ENACTUS على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في إحدى الدول التي بها النشاط.