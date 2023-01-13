باحثة شؤون اجتماعية: علينا مسؤولية مجتمعية في حماية شبابنا من مواقع التواصل

قالت الدكتور تريز الحايك، الباحثة في الشؤون الاجتماعية، إننا نعيش في عصر العولمة الثقافية، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي هي المسيطرة، مع عدم قدرة الحكومات على ضبطها في كل أنحاء العالم، وتزايدت في الآونة الأخيرة بحسب مواقع الإحصاءات.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «عايش» الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت معدلات استخدامها في الآونة الأخيرة، لذلك علينا مسؤولية مجتمعية لحماية شبابنا من هذه المواقع التي قد تفيد ببعض الحقائق لكنها من ناحية أخرى قد تؤدي إلى انتهاكات الخصوصية، لذلك فحماية البيانات مهم للغاية وعدم مشاركة تفاصيل حياتنا اليومية وصورنا.

وتابعت الباحثة: «كذلك عدم نشر الأكاذيب والشائعات والتأكد من مصداقياتها قبل تناولها ومحاولة نشرها أو التفاعل معها، كما أن هناك عدة مواقع تحاول جذب الجمهور إليها من خلال بث الأفكار أو الفيديوهات المركبة، وتحاول جذب هؤلاء الأفراد للمشاركة والتفاعل معها، وذلك بهدف بث أيديولوجيات معينة لتنفيذ أجندة معينة».