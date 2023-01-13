خبير شؤون آسيوية لقناة القاهرة الإخبارية: اليابان متخوفة من غزو بكين لتايوان

قال سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، إن سلوك اليابان الحالي تجاه الصين يرجع إلى مخاوفها المركبة في منطقة شرق آسيا، على عدة مستويات، أولها خشيتها من قيام بكين بغزو تايوان، ما سيهدد بشكل مباشر مصالحها الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف خبير الشؤون الآسيوية لـ«القاهرة الإخبارية»: «الأمر الثاني يكمن في تخوفها من زيادة قوة بكين وبيونج يانج بعد إطلاق الأخيرة لأكثر من 70 صاروخًا باليستيًا العام الماضي، بعضها أحيانا يصل لمناطق تخضع لنفوذ طوكيو، إذ ظل العداء التاريخي بين الصين واليابان بسبب الجزر المتنازع عليها بينهما، أما التخوف الثالث وهو الأكبر من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب التنسيق العسكري المتزايد بين موسكو وبكين».

وتابع أن هذه المخاوف تدفع اليابان للإسراع بزيادة التنسيق العسكري مع أمريكا التي ترغب هي الأخرى أن تفرض الكماشة على القوات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، لذلك تستثمر واشنطن في مخاوف طوكيو من أجل ردع بكين استراتيجيا.