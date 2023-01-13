خبير شؤون آسيوية لـ القاهرة الإخبارية: ترتيبات أمريكية لمواجهة محتملة مع الصين

قال سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الآسيوية، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما يجري حاليا، هو إعداد المسرح لحرب محتملة مع الصين، إذ تجرى ترتيبات أمريكية مع دول التفاهمات «كواد» التي منها اليابان وأستراليا من أجل احتمال وقوع اشتباك عسكري مع الصين سواء محدود أو واسع.

وذكر خبير الشؤون الآسيوية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن اليابان تعمل جاهدة على زيادة قوتها العسكرية برفع ميزانية جيشها بنحو 30% في العام المقبل، بما يعادل أكثر من 51 مليار دولار، إذ وصفها البعض بأنها ميزانية قياسية منذ الحرب العالمية الثانية، فضلا عن إجرائها مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة بشكل أساسي بمشاركة كوريا الجنوبية وأستراليا.

وأضاف أن واشنطن تنوي زيادة حضورها العسكري في المنطقة، ونشرت سفنا حربية على شواطئ أستراليا، وتزيد من انتشارها العسكري في طوكيو في ظل الحديث عن أن الغطاء النووي الأمريكي لحماية طوكيو غير كافٍ، ويتعين إعداد تدريب مشترك على الأسلحة النووية بين القوات اليابانية والأمريكية.