خبير نفط لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية حولت اتجاه موارد الطاقة نحو الشرق

قال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والطاقة العالمي، إن التحذير من تبني حلول قصيرة لمعالجة أزمة الطاقة مرده للسياسات الخاطئة التي استخدمها الاتحاد الأوروبي للتسريع في التحول من الطاقة الأحفورية، أي النفط والغاز والفحم، إلى الطاقة المتجددة، ما أدى لأزمة نفط كبير في عام 2021، وتستمر هذه الأزمة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الأزمة في أوكرانيا حولت الأزمة الأوروبية إلى أزمة عالمية، وحولت اتجاه موارد الطاقة من الغرب إلى الشرق، أي إلى الصين وحوض الباسفيك، ولكن أي سياسة أو استراتيجية جديدة للطاقة في العالم، يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أنه لن يكون هناك وقت لاستخدام النفط والغاز طوال القرن الـ 21، وربما أبعد من ذلك».

وتابع: «وكذلك فالطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع أن تفي بطلب العالم من الكهرباء، وبالتالي هي تحتاج إلى ضخ كمايات كبيرة من الغاز والطاقة النووية والفحم لدعمها، فنحن نعيش في عصر يجري فيه التنافس بين جميع أنواع الطاقة التي يحتاجها العالم، والطاقة المتجددة يجب أن تتنافس مع الطاقة الأحفورية والنووية وطاقة المياه وغيرها».