«الأزهري»: تغريدة إيلون ماسك عن معبد «دندرة» اعتراف بعبقرية الإنسان المصري

علق الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، على تغريدة إيلون ماسك، مالك منصة «تويتر»، إذ نشر الأخير مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، معلقا: «مصر القديمة كانت متوهجة».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، خلال حلقة اليوم، من برنامجه «حامل المسك» الذي يتناول فيه مكونات الشخصية المصرية، إن المخترع والصانع للتكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، يقف مبهورا أمام إبداع الإنسان المصري، مضيفا أن المصري أبدع في العمران وقفز فيه قفزات هائلة، وظل هذا الإبداع مبهرا ومحيرا حتى جعل الملياردير إيلون ماسك يكتب عنه.

وأشار «الأزهري» إلى أن «ماسك» اقتحم عالم الصناعة وأجبر وكالة «ناسا» على أن تتعاقد معه في البنية التي استخدمها في صواريخ الفضاء.

وأضاف أنه منذ أن نشر التغريدة وكل المواقع الإخبارية تناولتها، مشيرا إلى أن ماسك كان قد خرج في 2020 وصرح بأن الأهرامات بنتها كائنات من الفضاء.

وقال الأزهري: «هذا الكلام عن الكائنات الفضائية نرفضه تماما؛ ويمثل عدوانا على عبقرية وحضارة المصريين القدماء؛ ووجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دعوة له بزيارة المتحف المصري والأهرامات، الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المصري هو الذي بنى الأهرامات وأبدع فيها».

وتابع: «المصري المبدع، وما زالت دلالات إبداعه في العمران تستوقف إيلون ماسك، حتى صبيحة اليوم، ونريد أن نكون على هذا المستوى حتى تفتخر به أجيالنا».

وأكد «الأزهري» أن جدل «ماسك» حميد وفي صالحنا، ولا بد أن نعظم الاستفادة منه بهذه التغريدة لأنه نجح أن يعيد الحديث إلى الثقافة المصرية والحضارة المصرية العريقة، حتى أصبح الحديث الشاغل لمئات الملايين حول العالم، وأضم صوتي لصوت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة لـ «إيلون ماسك» لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.