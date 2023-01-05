أسامة الأزهري عن توقعات خبراء الفلك والأبراج: مشهد سلبي ينبغي الإفاقة منه

علق الدكتور أسامة السيد الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، على توقعات خبراء الفلك والأبراج للعام الجديد معتبرًا أن هذه الأراء والاهتمام بها هي حالة هروب من الجدية والعمل والاتقان إلى التخمين وتلمس أي شيء من النجاح ولو على سبيل التنجيم والانصراف إلى الأماني والأحلام، مؤكدا أن هذا المشهد سلبي ينبغي الإفاقة منه بأقصى سرعة.

يمكن قراءة الأبراج التي تنشر في الجرائد والصحف على سبيل التسلية

وأوضح «الأزهري» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يمكن قراءة الأبراج التي تنشر في الجرائد والصحف على سبيل التسلية، ولكن ليس على سبيل الاعتماد والتلهف والشغف، مشددًا على أن المنجم لا يطلع على الغيب ولا يعلم مصائر ومقادير العباد، ولا يعلم تدبير الله للأكوان ولا الآجال ولا ما ادخره الله لكل عبد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن الغيب الذي ادخره الله لكل إنسان لا يمكن لإنسان أن يستشفه أو يتنبأ به من خلال الأبراج، ولا حظك اليوم وخلافه.

ولفت الدكتور أسامة الأزهري إلى أن هذه التوقعات تملأ الناس بالتواكل والإحباط أحيانًا، حال إذا كانت هذه التوقعات تشمل أشياء سلبية.