أسامة الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير لباحثة ليبية عن الحديث وعلومه

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في مناقشة رسالة الماجستير في الحديث وعلومه المقدمة من الباحثة مبروكة شورى أحمد أوقطمة البدري من دولة ليبيا الشقيقة.

الأزهري يشارك في مناقشة رسالة ماجستير لباحثة ليبية

وتناول موضوع رسالة الماجستير «عناية الملك المنعم شرح صحيح مسلم»، لمؤلفة يوسف أفندي زاده-المتوفى 1167 هـ -1754م تحقيق ودراسة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور رجاء مصطفى حزين أبو زيد أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنات القاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية (مشرفا) والدكتورة سعاد محمود عبد القادر، أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (مناقشا داخليا).

وفي ختام المناقشة أشاد الدكتور أسامة الأزهري واللجنة المشكلة بموضوع البحث، وجهد الباحث، مشيرًا إلى أن الرسالة إضافة للمكتبة العلمية والبحثية.