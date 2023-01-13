نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: السلام النفسي والمجتمعي

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان: «ادخلوا في السلم كافة.. السلام النفسي والمجتمعي والدولي»، ويبدأ نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بقول الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدنا ونبيَّنَا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهُمَّ صَلَّ وسَلّمْ وبارك عليه، وعلى آله وصحبهِ، ومَنْ تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين.

خطبة الجمعة القادمة

وأضافت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: إن السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامي، فالإسلام دين السلام وربنا جل وعلا هو السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي السلام وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة ،السلام والجنة هي دار السلام وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، حيث يقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ويقول سبحانه: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ، ويقول سبحانه وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ويقول جل وعلا: «تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ»، ويقول تعالى: «لَهُمْ دَارُ السَّلام عِنْدَ رَبِّهِمْ».

وأكدت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: يقول عز وجل: « دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهُمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ» . والمسلم الحق يحقق السلام مع نفسه، وينشر السلام في مجتمعه، وفي العالم أجمع، فالسلام النفسي يجعل الإنسان يعيش في جو من السكينة والطمأنينة ومحبة الخير للغير، وسلامة الصدر، فلا يحقد، ولا يحسد ولا يغش ولا يخون وتراه مفتاحا للخير مغلاقا للشر، حيث يقول الحق سبحانه: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا يذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

المسلم الحق سلام مع نفسه

وتستكمل خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (المُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلا يُؤْلَفُ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (لا) يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ).

وتابع نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: كما أن المسلم الحق سلام مع نفسه فهو سلام مع مجتمعه، منضبط في معاملاته مع الناس جميعًا على اختلاف معتقداتهم، يعتقد بأن فلسفة السلام في الإسلام تنبع من أنه دين يعدل بين الناس جميعًا في الحقوق وفي الواجبات، ويؤمن بقبول الآخر والمختلف، حيث يقول الحق سبحانه: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» ، ويقول سبحانه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »، أي لتتعارفوا وتتعاونوا وتتكاملوا فتُصان الدماء في المجتمع، وتحفظ الأعراض والأموال، ويعيش المجتمع في مناخ من العدل والوفاء، فيتوفّر الأمن والاستقرار وتتحقق التنمية والرخاء والازدهار.

وأضاف: لا أدل على أهمية تحقيق السلام المجتمعي من «وثيقة المدينة» التي أبرمها نبينا (صلى الله عليه وسلم) مع يهود المدينة، إذ تُعدُّ هذه الوثيقة أفضل أنموذج في تاريخ البشرية للعيش الإنساني السلمي المشترك، والسلام بين أبناء المجتمع الواحد على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم في إطار من الإنسانية الراقية والمواطنة المتكافئة ونشر قيم الرحمة والتكافل والتعاون والتسامح.