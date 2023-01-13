فهد النوري يعلن وفاة شقيق المطرب حاتم العراقي: «أعزي أشقاءه في مصابهم»

أعلن الفنان العراقي فهد النوري، عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، وفاة شقيق الفنان حاتم العراقي.

وكتب «النوري»: «انتقل إلى رحمة الله، الأخ حامد، شقيق الفنان حاتم العراقي، أعزي إخوتي حاتم ومالك وصادق بهذا المصاب، وأدعو الله أن يرحم حامد ويسكنه الجنة، ويلهم الأهل وكل المحبين الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الفنان حاتم العراقي، من مواليد بغداد، وتميز بصوته العذب وإلقاء المووايل، واشتهر بتقديم الأغاني الدرامية، وأطلق عليه لقب «عندليب العراق».