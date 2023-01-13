قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن طائرة الإنذار المبكر «أواكس»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن طائرة الإنذار المبكر «أواكس»، وقال التقرير إن «أواكس» مركز تحكم يمكنه توجيه الطائرات المقاتلة وترصد القبة الرادارية الأهداف في كل الاتجاهات، ويتجاوز مداها 9 آلاف و200 كيلو متر ووزنها عند الإقلاع 151 طنا.

ويغطي الرادار الخاص بها مساحة تتجاوز 310 آلاف كيلو متر مربع، وتصل سرعتها إلى 800 كلم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 10.6 ألف متر، ويمكنها البقاء في الجو مدة تتجاوز 11 ساعة.

وأعلن حلف «الناتو» في بيان له، أنه سوف يعيد نشر أنظمة طائرات الإنذار المبكر «أواكس - AWACS» من ألمانيا إلى رومانيا، 17 يناير الجاري، لـ«مراقبة النشاط العسكري الروسي».

وربط «الناتو» بين نقل أنظمة الطائرات والأزمة الروسية الأوكرانية، وصرح بأنه «لا ينبغي أن يكون هناك شك في عزم (الناتو) الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف»، مشيرا إلى أن «أنظمة أواكس يمكنها اكتشاف الطائرات على مسافة مئات الكيلومترات، ما يجعلها عنصرا أساسيا للردع والدفاع عن (الناتو)».