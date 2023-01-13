الرعاية الصحية في بورسعيد: تطوير البنية التحتية المعلوماتية مع إطلاق «التأمين الشامل»

قالت الدكتورة ولاء همام مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إنه جرى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد -أولى مراحل التطبيق - في يوليو 2019، وتضمن تطوير البنية التحتية المعلوماتية ومد الكابلات ونقاط الداتا المختلفة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «العاشرة» الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة «إكسترا نيوز»: «تم إجراء تجهيزات وتوفير أجهزة مختلفة ونقاط التواصل لتنمية البنية التحتية المعلوماتية، وتضمن تدريب الكوادر الطبية وليس فقط الكوادر الطبية بل والإدارية، لأن المنظومة تبدأ من مكاتب الاستقبال».

وتابعت: «مكتب الاستقبال والحجز يستقبل المنتفع بمجرد دخوله بعد حجزه من خلال الكول سنتر، لذلك لا بد من تدريب الموظفين للتعامل مع المنظومة الجديدة، وهو نظام لم يكن معمولا به من قبل».

واختتمت: «أجهزة الكمبيوتر كانت متوافرة في السابق لكن الفرق في وجود نظام مميكن كامل يربط جميع الوظائف والإجراءات التي تتم».